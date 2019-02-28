В Пусане российское судно врезалось в мост

В южнокорейском порту Пусан грузовое судно России SEAGRAND врезалось в мост, пишет «Чунан Ильбо».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в 16.23 (10.23 мск). При этом нос корабля оказался между опорами моста. В результате произошедшего было повреждено судно и мост.

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По данным агентства «Ренхап», инцидент произошел из-за того, что капитан российского судна был пьян. В результате произошедшего никто не пострадал.

В 2017 году в Германии круизный лайнер компании «Сцилла» врезался в опору моста.