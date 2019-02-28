Путин на коллегии МВД призвал работать, «а не следить как вода течет по речке»

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД заявил, что в борьбе с экстремизмом надо работать, а «не следить, как вода течет по речке». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства призвал концентрировать усилия для выявления наиболее опасных преступлений экстремистской направленности, и не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований.

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«Но если основания есть, работать надо. Понимаете, не следить, как вода течет по речке и глазами провожать, надо работать», — заявил Путин.

Ранее Путин поручил разобраться, почему не исполняются поручения по туризму.