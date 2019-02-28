Трое граждан Йемена получили ранения ножом в драке в Москве
Трое граждан Йемена получили ножевые ранения в ходе драки в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в московском районе Печатники.
28 февраля в 5.00 мск в полицию поступило сообщение, что на улице Гурьянова происходит драка.
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«Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе драки троим гражданам Йемена нанесены ножевые ранения в шею», — сообщил источник.
Пострадавшим вызвали скорую помощь.
В квартире, где происходила драка, также задержаны две ранее судимые девушки.
По данному факту ведется проверка.