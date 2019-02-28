ФСБ завела новые дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

В российской ФСБ рассказали о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, которые создали «китовую тюрьму» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, административные дела были возбуждены из-за нарушения правил рыболовства. По мнению специалистов, условия содержания в «китовой тюрьме» касаток и белух являются неудовлетворительными.

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Уточняется, что дела завели против компаний «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий».

Ранее в Кремле прокомментировали проблему заточенных в «китовую тюрьму» касаток.