ФСБ завела новые дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье
В российской ФСБ рассказали о возбуждении новых административных дел в отношении компаний, которые создали «китовую тюрьму» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, административные дела были возбуждены из-за нарушения правил рыболовства. По мнению специалистов, условия содержания в «китовой тюрьме» касаток и белух являются неудовлетворительными.
Реклама
Уточняется, что дела завели против компаний «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий».
Ранее в Кремле прокомментировали проблему заточенных в «китовую тюрьму» касаток.