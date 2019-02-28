На востоке Москвы мужчина напал на магазин и ранил продавца

На востоке Москвы полиция задержала безработного, подозреваемого в вооруженным нападении на магазин. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД.

Гражданина 1967 г. рождения, 27 февраля вечером в помещении магазина на Щелковском шоссе, д. 54 трижды выстрелил из травматического пистолета в женщину-кассира и пытался похитить деньги.

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Женщина получила рваную рану ладони и ссадину плеча. Врачи оказали ей помощь на месте.

В отношении ужчины возбудили уголовное дело о вооруженном разбое.