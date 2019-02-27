Названы темы переговоров Лаврова с вице-президентом Венесуэлы
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса рассказал, о чем будут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским вице-президентом Делси Родригесом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Арреаса, Лавров и Родригес обсудят действия стран по предотвращению войны против Венесуэлы и обговорят планы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.
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«Будет обсуждаться наше сотрудничество, ситуация в Венесуэле, а также координация действий по предотвращению любого вида войны против Венесуэлы и защиты принципов Устава ООН», — подчеркнул Арреасу.