Стала известна самая главная проблема россиян

Специалисты провели опрос и выяснили, что больше всего волнует жителей России. Результаты сообщает «Левада-центр».

Выяснилось, что, по мнению 60% россиян, самое большое беспокойство вызывает рост цен. Вторая главная проблема — бедность. Также россияне переживают из-за коррупции.

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Кроме того, жителей России беспокоит безработица, экономический кризис и недоступности многих видов медицинского обслуживания, гласят данные опроса.

Отмечается, что меньше всего россиян волнует ухудшение экологии, рост употребления наркотиков и заболеваемость ВИЧ.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов страны.

Ранее Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни в России.