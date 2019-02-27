Стала известна самая главная проблема россиян
Специалисты провели опрос и выяснили, что больше всего волнует жителей России. Результаты сообщает «Левада-центр».
Выяснилось, что, по мнению 60% россиян, самое большое беспокойство вызывает рост цен. Вторая главная проблема — бедность. Также россияне переживают из-за коррупции.
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Кроме того, жителей России беспокоит безработица, экономический кризис и недоступности многих видов медицинского обслуживания, гласят данные опроса.
Отмечается, что меньше всего россиян волнует ухудшение экологии, рост употребления наркотиков и заболеваемость ВИЧ.
Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов страны.
Ранее Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни в России.