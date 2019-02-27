Ссора стала причиной пожара с десятками жертв в каирском поезде

Генпрокурор Египта Набиль Садек сообщил, что поезд на вокзале в Каире загорелся из-за ссоры двух машинистов, передает РИА «Новости».

По его словам, один из машинистов вышел из локомотива, чтобы выяснить отношения с другим, а локомотив без водителя в это время врезался в стену вокзала, из-за чего произошел взрыв и последующий пожар.

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Сообщается, что машинист уже задержан.

Утром 27 февраля на железнодорожном вокзале Рамсис поезд сошел с рельсов и загорелся. По последней информации, жертвами пожара стали не менее 25 человек, еще около 50 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что после пожара в поезде с десятками жертв министр транспорта Египта подал в отставку.