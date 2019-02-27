Сотрудники ДПС и МВД устроили перестрелку на снегоходах в Пермском крае

В селе Частые Пермского края ночью обстреляли дома начальника районного отделения МВД и руководителя подразделения ГИБДД того же отделения, передает «Ъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что полицейские на снегоходе догнали нападавшего. После этого началась перестрелка, злоумышленник покончил жизнь самоубийством.

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При этом источники «Ъ» рассказали, что обстрелявший жилища полицейских служил в ГИБДД, но на момент происшествия был в отпуске.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Отмечается, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что полицейский сбил 10-летнюю девочку на переходе в Сочи и скрылся.