Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главный судебный пристав столицы Сергея Замородских.

По его словам, один из родителей, имеющий долг по алиментам, заплатил 150 млн рублей после ограничения выезда из страны.

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Отмечается, что мужчина скорее-всего сделал это для того, чтобы уехать отдыхать на праздники.

Ранее сообщалось, что на Кубани приставы арестовали забор.

Также два брата ушли отшельниками в сибирский лес от долгов по алиментам.