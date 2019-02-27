Московские третьеклассницы после массовой драки попали в больницу

Четыре ученицы третьего класса с различными травмами попали в больницу после драки в московской школе, передает РИА «Новости».

По словам источника в медицинских кругах, девочки госпитализированы с травмами головы и живота. Позднее директор школы, где произошла драка, рассказал, что двух девочек отпустили из больницы.

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Отмечается, что по факту инцидента Следственный комитет России начал доследственную проверку. Также уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял расследование инцидента на свой контроль.

Ранее сообщалось, что побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей.