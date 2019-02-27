В Сербии мужчина пожаловался в полицию на мешающих ему спать вампиров

Источник в правоохранительных органах города Бор рассказал о жалобе серба, проживающего недалеко от города Кладово, который сообщил в полицию о вампирах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам мужчины, вампиры начали приходить к нему каждую ночь для того, чтобы поговорить. Это продолжается уже месяц.

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«Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра», — сказал источник.

Он добавил, что мужчина надеется, что вампиры узнают о поданном им заявлении в правоохранительные органы и прекратят его беспокоить.

Ранее сообщалось, что в Мичигане мужчина вызвал полицию из-за того, что «увидел дементора», существа из серии романов о «Гарри Поттере».