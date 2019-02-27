В Германии пожарные спасли крысу, застрявшую в канализационном люке

В Баден-Вюртемберге пожарные спасли толстую крысу, которая застряла в отверстии канализационного люка, сообщает «Би-би-си».

Жители города обнаружили застрявшего грызуна, который не мог продвинуться ни вперед, ни назад. Поскольку все попытки освободить крысу оказались неудачными, горожане вызвали спасателей.

Реклама

Прибывший спасатель животных Михаэль Зер не смог вытащить крысу, которая крепко застряла и была неподвижна. Она пищала, кусалась, и Михаэль был вынужден вызвать подмогу – местных пожарных.

На помощь грызуну прибыли семеро мужчин, которые подняли крышку люка и подперли ее клиньями. После этого Михаэлю удалось освободить животное.

Освобожденный грызун бросился обратно в канализацию.

Отмечается, что в крупных городах крысы являются большой проблемой. Но, по словам Михаэля, для него все животные достойны помощи.

Ранее сообщалось, что в Британии вооруженная полиция спасла голодающую мышь задержанного преступника.