В Швеции задержали предполагаемого «российского шпиона»
Полиция безопасности Швеции СЕПО задержала человека, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Как отмечается, это произошло в центре Стокгольма вечером 26 февраля.
«Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», --заявил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.
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Подчеркивается, что в данный момент шведская полиция проводит дополнительное расследования.
Ранее сообщалось, что российский посол отреагировал на инцидент с самолетами России и Швеции над Балтикой.