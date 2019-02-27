Стала известна основная причина смерти российских женщин

В Росстате подсчитали, от чего умирает большая часть женщин в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Согласно полученной информации, в 2017 году 19,6 тысяч женщин трудоспособного возраста в возрасте от 16 до 54 лет скончались из-за новообразований, к которым относятся доброкачественные и злокачественные образования тканей и органов. Еще 18,9 тысяч скончались из-за болезней, связанных с системой кровообращения. Третьей причиной смерти, из-за которой не стало 15,8 тысяч россиянок, стали внешние причины, среди которых нападения, ДТП и несчастные случаи. Также несколько тысяч женщин умерли из-за болезней пищеварительной системы, паразитарных и инфекционных заболеваний и поражения дыхательных органов.

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По данным ведомства, в 2017 году скончались около 82,6 тысяч жительниц России.

Ранее стала известна основная причина смерти российских мужчин.