Таможня Нидерландов изъяла груз подозрительной русской водки

В Нидерландах таможенники задержали сухогруз из России, на котором находились 90 тыс. бутылок водки. Об этом сообщает Euronews.

Согласно имеющейся информации, контейнер с бутылками обнаружили 21 февраля при помощи компьютерной системы в порту Роттердама.

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По словам источника, корабль направлялся в Китай, однако есть подозрения, что груз предназначался для Северной Кореи. Основания для такого предположения не уточняются. По факту произошедшего будет проведено расследование.

Ранее красноярская епархия из-за водки в форме часовни обратилась в прокуратуру.