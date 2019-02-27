Таможня Нидерландов изъяла груз подозрительной русской водки
В Нидерландах таможенники задержали сухогруз из России, на котором находились 90 тыс. бутылок водки. Об этом сообщает Euronews.
Согласно имеющейся информации, контейнер с бутылками обнаружили 21 февраля при помощи компьютерной системы в порту Роттердама.
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По словам источника, корабль направлялся в Китай, однако есть подозрения, что груз предназначался для Северной Кореи. Основания для такого предположения не уточняются. По факту произошедшего будет проведено расследование.
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