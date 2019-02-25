Четырежды отданная в приют самая толстая кошка Британии нашла дом

Одна из самых толстых кошек в британском Плимуте, которую четыре раза возвращали в приют из-за того, что ей сложно поладить с детьми и другими питомцами, снова обрела дом. Об этом пишет Mirror.

В январе этого года стало известно, что Митци вновь оказалась в приюте после того, как ее вернул четвертый хозяин.

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Восьмилетняя Митци шокировала ветеринаров, когда набрала вес 7,7 кг — вдвое больше рекомендуемого для нее.

Ее посадили на строгую диету, но, несмотря на несколько попыток найти ей дом, ее продолжали возвращать обратно.

Тем не менее, отмечается, что похудевшая кошка смогла вернуться в один из домов к старым владельцам, где раньше не прижилась.

В приюте отметили, где ухаживали за Митци отметили, что она «очень милая кошка», и выразили надежду, что она наконец обрела свой настоящий дом.