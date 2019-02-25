СМИ узнали подробности визита в Болгарию третьего фигуранта дела Скрипалей

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Россиянин Сергей Федотов, которого британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, останавливался в Болгарии в отеле «Орбита». Об этом сообщает болгарское издание «24 часа» со ссылкой на источник.

По данным издания, в отеле «Орбита» находился офис болгарского торговца оружием Емельяна Гербева, которого в 2015 году, как считают болгарские власти, отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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Источник добавил, что у следствия есть видео, на котором запечатлены перемещения Федотова. Также болгарские правоохранители установили, что он приехал в отель на арендованной машине.

В издании подчеркнули, что данную информацию болгарские следователи направили британским коллегам.

Ранее генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что Федотов приезжал в страну.