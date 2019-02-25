Побывавший в унитазе школьник начал терроризировать жителей
Пятиклассник, которого ранее окунули в унитаз родители одноклассников за то, что он избивал их детей, начал терроризировать жителей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что до этого 12-летний школьник терроризировал школу, однако сейчас он переключился на город.
По данным издания, после общения с ним одна из девочек попала с разрывом селезенки в больницу, а другой школьник после полученных травм от пятиклассника потерял сознание.
В свободное время школьник часто пил, курил и терроризировал город, уточняет издание.
По словам одной из матерей учеников, сейчас пятиклассник выходит на улицы города и кидает в прохожих «бомбочки».
«Пенсионерам он вообще бросает их в сумки. Сегодня вот буквально опять кого-то закидал», — заключила женщина.
Ранее сообщалось, что родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье.