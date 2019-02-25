Полиция Венесуэлы заявила о поимке колумбийских провокаторов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/12203479/upload-RTX6O3Z1-pic905-895x505-76532.jpg">

Представитель венесуэльской полиции заявил, что сотрудники службы безопасности страны задержали группу колумбийцев, которые участвовали в столкновениях на границе 23 февраля, передает РИА «Новости».

По его словам, задержанные колумбийцы уже дают показания и рассказали, где под мостом Симона Боливара находятся схроны с оружием.

Реклама

«Мы задержали несколько провокаторов… Их задержали с оружием, они стреляли в направлении венесуэльских военных», — сказал представитель полиции Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в венесуэльском Боливаре погибли более 25 человек.