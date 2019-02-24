В ходе беспорядков в венесуэльском Боливаре погибли более 25 человек
В венесуэльском штате Боливар во время беспорядков 23 февраля погибли более 25 человек, передает ТАСС.
«В районе Санта-Элена-де-Уайрен 23 февраля погибли более 25 человек», — сообщил депутат Ромель Гусамана.
По словам депутата, в подавлении протестов гражданского населения участвовали осужденные, которым выдали форму бойцов Национальной гвардии.
Ранее сообщалось, что четверо погибли при столкновениях на границе Бразилии и Венесуэлы. Президент Колумбии Иван Дуке посетил мост Симона Боливара на границе города Кукута с территорией Венесуэлы.