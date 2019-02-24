В ходе беспорядков в венесуэльском Боливаре погибли более 25 человек

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В венесуэльском штате Боливар во время беспорядков 23 февраля погибли более 25 человек, передает ТАСС.

«В районе Санта-Элена-де-Уайрен 23 февраля погибли более 25 человек», — сообщил депутат Ромель Гусамана.

По словам депутата, в подавлении протестов гражданского населения участвовали осужденные, которым выдали форму бойцов Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что четверо погибли при столкновениях на границе Бразилии и Венесуэлы. Президент Колумбии Иван Дуке посетил мост Симона Боливара на границе города Кукута с территорией Венесуэлы.