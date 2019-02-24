Мужчина обстрелял полицейских из ружья под Астраханью

В Астраханской области мужчина открыл огонь по полицейским из ружья, сообщает РИА «Новости».

По данным СК, инцидент произошел в селе Бахтемир. Местные жители заявили в полицию, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший наряд полиции обнаружил мужчину около остановки.

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В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный произвел несколько выстрелов в направлении полицейских.

В ходе задержания огнестрельные ранения в голову получил сотрудник полиции.

Открывший стрельбу был застрелен ответным огнем.