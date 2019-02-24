В сети высмеяли оговорившегося Порошенко

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Пользователи социальных сетей стали массово иронизировать и шутить после того, как украинский лидер Петр Порошенко нечаянно оговорился и назвал Украину «агрессором».

Президент Украины оговорился во время выступления на митинге в городе Жолква. Он сказал, что необходимо дать отпор «украинскому агрессору», однако потом быстро исправился и добавил, что «российскому».

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В сети сразу же отреагировали на слова Порошенко. Многие пользователи уверены, что лидер не оговорился, а «проговорился».

«Это фиаско, Петя! Язык твой хочет правду сказать...Правду не скроешь...он сделал чистосердечное признание», — написали пользователи.

Ранее Порошенко оговорился и заявил, что землю Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта». Также Порошенко по ошибке рассказал о подлости «украинского режима».