В сети высмеяли оговорившегося Порошенко
Пользователи социальных сетей стали массово иронизировать и шутить после того, как украинский лидер Петр Порошенко нечаянно оговорился и назвал Украину «агрессором».
Президент Украины оговорился во время выступления на митинге в городе Жолква. Он сказал, что необходимо дать отпор «украинскому агрессору», однако потом быстро исправился и добавил, что «российскому».
В сети сразу же отреагировали на слова Порошенко. Многие пользователи уверены, что лидер не оговорился, а «проговорился».
«Это фиаско, Петя! Язык твой хочет правду сказать...Правду не скроешь...он сделал чистосердечное признание», — написали пользователи.
Ранее Порошенко оговорился и заявил, что землю Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта». Также Порошенко по ошибке рассказал о подлости «украинского режима».