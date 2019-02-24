В России изменились правила посадки пассажиров на самолет

В России изменились правила посадки на самолет, передает РИА «Новости».

Как отмечается, с 24 февраля вступил в силу приказ Минтранса о том, что аэропорты могут пропускать пассажиров на самолет по электронным посадочным талонам.

В агентстве добавили, что теперь при самостоятельной онлайн-регистрации пассажир будет получать специальный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

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Подчеркивается, что авиакомпании должны будут уведомлять пассажиров о такой возможности.

Уточняется, что возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе в аэропортах сохраняется.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах снова разрешили сидеть на полу.