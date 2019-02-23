СМИ сообщили о прорыве полицейского кордона на границе Колумбии и Венесуэлы

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На пограничном мосту имени Сантандера между Колумбией и Венесуэлой сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прошли на венесуэльскую часть моста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на VPI TV.

На телеканале рассказали, что после этого три сотрудника правоохранительных органов Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста.

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Также в VPI TV отметили, что на мосту имени Симона Боливара на колумбийскую сторону перешел один военный.

Ранее сообщалось, что первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.