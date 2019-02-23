«Желтые жилеты» вновь вышли протестовать в Париже

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В Париже началась 15-ая акция сторонников «желтых жилетов», сообщает BFM TV.

Отмечается, что несколько сотен сторонников движения «желтых жилетов» начали свое шествие от Триумфальной арки по Елисейским полям. Планируется, что они пройдут через площадь Оперы Гарнье, Пале-Руаяль, площадь Вобан, мост Альма, а заключительной точкой, где пройдет митинг, станет площадь Трокадеро.

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Кроме того, еще около 750 «желтых жилетов» расположились на лужайке замка Шамбор.

Уточняется, что из-за очередной акции перекрыто все движение автотранспорта на Елисейских полях.

По данным телеканала, марш проходит спокойно, без происшествий.

Ранее сообщалось, что в Париже начался юбилейный марш «желтых жилетов».