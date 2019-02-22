Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану продлили арест

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей Пола Уилана, который был задержан по подозрению в шпионаже,передает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 28 мая 2019 года», — огласил решение судья Сергей Рябцев.

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Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом от слушателей режиме.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы задержанного в России по подозрению в шпионаже 49-летнего Пола Уилана, рассказал о желании следствия продлить его арест до 28 мая.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.