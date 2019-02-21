ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) отстранил от занятий 451 студента из-за отсутствия сведений об иммунном статусе по кори, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у отстраненных студентов нет подтверждения данных о сделанной прививке или перенесенном заболевании.

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«В настоящий момент… остаются отстраненными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна», — пояснили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

В вузе пояснили, что отстранение от занятий студентов, контактировавших с заболевшим, — мера, предписанная Роспотребнадзором.

Ранее один из учебных корпусов вуза на Хитровке в Москве был закрыт на карантин из-за подтверждения случая кори у студента третьего курса.