Россия оказалась аутсайдером «рейтинга грехов»

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Агентство Bloomberg рассчитало «рейтинг грехов» из 50 позиций, в котором оценивается финансовая способность жителей разных стран приобретать наркотики.

В агентстве уточнили, что при составлении рейтинга исходили из того, что наркотики могут быть приобретены как легальным, так и нелегальным путями. За основу расчетов Bloomberg взяло «стандартную корзину наркотиков», которая включает в себя грамм амфетамина, грамм кокаина, грамм марихуаны и грамм опиоидов.

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В агентстве установили, что россиянину придется потратить около 82% ($174) своего недельного дохода на такую «корзину» — это обеспечило России 48 позицию в рейтинге. При этом самыми доступными наркотики, согласно выводам Bloomberg, оказались в Люксембурге — жители этой страны потратят около 9% недельного дохода ($197) на «корзину».

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что наркотики вызывают у него «наибольшую обеспокоенность» в рэп-культуре.