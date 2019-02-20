Националист запрещенных организаций Демушкин досрочно вышел из владимирской колонии
Петушинский районный суд Владимирской области досрочно освободил из исправительной колонии националиста Дмитрия Демушкина, отбывающего наказание за экстремизм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в облсуде.
Отмечается, что суд решил отпустить Демушкина, который являлся лидером запрещенных организаций «Славянский союз» (организация запрещена в России) и «Русские», раньше срока из-за частичной декриминализации ч. 1 ст. 282 УК России.
С 2011 по 2013 год Демушкин, по версии следствия, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ряд статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц. А 25 апреля Нагатинский суд Москвы признал Демушкина виновным в экстремизме и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.
«Славянский союз» и «Русские» — организации, признанные в России экстремистскими и запрещенные судом.