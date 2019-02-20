Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребенка

Российский президент Владимир Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумов. Такое заявление он сделал в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.

По его словам, это оказать им существенную поддержку и повысить рождаемость.

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Российский лидер подчеркнул, что новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.