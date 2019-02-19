Украинских моряков направили на медобследование

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить медобследование. Об этом сообщает РИА «Новости»

По ее словам, для углубленного обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в первую градскую больницу. Моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр в первой градской больнице и четвертой городской поликлинике.

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Больницы выбирали с учетом наличия высококвалифицированных специалистов необходимого оборудования.

Ранее Киев направил в ЕСПЧ заявление по делу украинских моряков в России.