Арестован собственник обрушившегося в Красноярске дома

Следственный комитет арестовал одного из собственников дома в Красноярске, в котором при обрушении погибли два человека, передает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что Владимир Тарасов самовольно возвел многоквартирный жилой дом на участке, предназначенном для строительства двухэтажного одноквартирного дома. Застройщик по решению суда обязан был еще в 2016 году снести постройку, но не сделал этого. Он незаконно продавал квартиры, которые покупатели не могли оформить.

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Официальный представитель СК сообщила, что суд арестовал 47-летнего Тарасова на два месяца.

Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел вечером 14 февраля. Два человека погибли. Жителей дома эвакуировали и разместили в социальном приюте.