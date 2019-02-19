Врио главы Дзержинского задержан с поличным при получении взятки

Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского, экс-глава Пушкинского района Московской области Сергей Грибинюченко был задержан по подозрению в получении взятки в $20 тыс., передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, задержание произошло с поличным.

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«По данным следствия, 18 февраля Грибинюченко на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере $20 тыс.», — сообщила Иванова.

В отношении Грибинюченко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).