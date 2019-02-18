Песков рассказал о праздновании дня рождения в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как отпраздновал в Стамбуле один из своих дней рождения. Об этом он заявил в интервью газете Hurriyet.

Песков выразил сожаление в связи с тем, что не может посещать Турцию так часто, как ему этого хотелось бы, и отметил, что однажды праздновал свой день рождения в Турции.

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«Я ездил в Стамбул с друзьями. Большинство из них раньше не посещали Турцию. Я показал им Стамбул, мне это очень понравилось. Все они влюбились в этот город», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, турецкий язык он изучал во время учебы в Институте стран Азии и Африки, а после почти десять лет был дипломатом в Турции.

Ранее в Кремле раскрыли, с кем Путин проведет свой день рождения.