Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель суда рассказал, что Благодырь проходит по одному делу с исполнительным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктором Милушем. При этом он подчеркнул, что в отношении Милуша и Благодыря возбуждены дела по разным статьям.

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Также дела были возбуждены в отношении ряда неустановленных лиц, добавил представитель.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Милуш стал фигурантом дела о растрате.