В Госдуме обещали проверить учебник об истории Крыма

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек сообщил, что учебник по истории Крыма для десятых классов, в котором приводятся неоднозначные факты о массовой лояльности крымских татар германским оккупантам во времена Великой Отечественной войны, будет подвержен ряду экспертиз, передает РИА «Новости».

По его словам, случаи, «способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню».

Реклама

«Это вопросы национальной безопасности. Безусловно, будут проведены ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка», — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что навязывать детям мнение о массовом служении оккупантам по национальному признаку недопустимо.

Ранее сообщалось, что крымские татары призвали изъять школьный учебник по истории Крыма.