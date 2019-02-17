Квартал Красных фонарей в Амстердаме захотели реформировать
Мэр Амстердама Фемке Халсема задумалась о реорганизации района Де-Валлен, известного как квартал Красных фонарей. Об этом пишет DutchNews.
По мнению градоначальницы, город не должен становиться туристической достопримечательностью благодаря проституции.
«Обстоятельства, при которых женщинам приходится выполнять свою работу, ухудшились. Поэтому я могу понять, почему многие жители Амстердама думают: мы не хотим, чтобы проституция была такой, какой она есть или какой должна быть», — сказала Халсема.
Мэр Амстердама назвала такую славу для города «унизительной» и «недопустимой». При этом конкретные шаги по реформированию квартала Красных фонарей она пока не предложила.
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