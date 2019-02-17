Times: состояние Скрипаля ухудшилось

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Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» год назад, ухудшилось. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным издания, за состоянием Скрипаля в настоящее время усиленно наблюдают врачи. Медики опасаются, что 67-летний мужчина уже не сможет полностью восстановиться после отравления.

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«Ему стало хуже, ему оказывают медицинскую помощь на дому», — сказал источник.

Токсикологи признали, что не могут предсказать последствия воздействия «Новичка» в долгосрочной перспективе, но исследования влияния других нервных агентов выявили такие проблемы, как потеря памяти и функциональности мышц.

Также в Скотленд-Ярде отметили, что в отличие от дочери Скрипаля Юлии, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, экс-полковник ГРУ уже тогда был «не в лучшей форме».

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала, что собирается признать Юлию пропавшей без вести.