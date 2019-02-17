Названа причина обрушения в здании вуза в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что обрушение в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге произошло из-за неправильного хранения стройматериалов и перегруза конструкций, передает РИА «Новости».

По его словам, те, кто занимался подрядными работами известны. Он также добавил, что «представители подрядчика «присутствуют в другом месте».

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«Нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций. Известны те, кто занимался подрядными работами. А остальное даст следствие», — сказал Кириллов.

16 февраля в здании ИТМО в Петербурге произошло обрушение на площади порядка 150 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в сети появилось видео обрушения в здании вуза в Санкт-Петербурге.