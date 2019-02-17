Флаг России вывесили на соборе в Солсбери
На соборе Девы Марии в британском Солсбери неизвестные лица повесили российский флаг, передает Spire FM.
Предположительно, неизвестные забрались ночью на строительные леса и разместили там флаг.
Как рассказал депутат парламента Великобритании Джон Глен, к настоящему моменту флаг уже сняли. Он также назвал произошедшее «глупой выходкой, высмеивающей серьезные события».
4 марта 2018 года в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии властей Великобритании, ответственность за происшествие лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове. В интервью RT они рассказали, что ездили в Солсбери, чтобы посмотреть на собор Девы Марии.
В британском твиттере затроллили Петрова и Боширова после их появления в эфире.
Россия не раз отрицала причастность к инциденту в Солсбери. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ответ на реакцию британской стороны, что недавно в ведомстве утверждали, что паспорта подозреваемых были выданы на поддельные имена.
Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG— ramdeodedra24 (@OdedaraRamde97) 17 февраля 2019 г.