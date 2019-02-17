Мариинский театр эвакуируют из-за сообщения о «минировании»

В Петербурге зрителей и сотрудников Мариинского театра срочно эвакуировали из-за сигнала о «минировании». Об этом сообщает RT со ссылкой пресс-атташе театра Анну Касаткину.

По ее словам, администрация театра получила информацию о минировании от анонима, после чего началась эвакуация.

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Касаткина отметила, вечерние спектакли также находятся под угрозой срыва. По ее словам, все будет зависеть от результатов осмотра театра и выводов сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Театре сатиры в Москве произошло короткое замыкание.