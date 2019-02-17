Крупный склад с продуктами горит в Новосибирске на площади в 960 квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

Уточняется, что здание обрушилось.

«На месте развернут штаб пожаротушения, определены боевые участки», — отметили в МЧС.

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В данный момент пожарные пытаются предотвратить распространение огня на другие складские помещения. Ликвидация пожара осложнена тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания.

Как отмечается, инцидент произошел в на улице Электрозаводской проезд в Дзержинском районе.

Пожару присвоен третий уровень сложности.

Ранее сообщалось, что в Омске произошел пожар на ангаре с автомобилями.