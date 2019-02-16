Ректор университета в Петербурге прояснил ситуацию с людьми под завалами

Ректор Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев рассказал, что людей под завалами после обрушения перекрытий в корпусе нет, передает РИА «Новости».

Ранее представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщил, что при обрушении в здании университета никто не погиб.

Реклама

До этого администрация Центрального района Петербурга заявила, что под завалами находятся 21 человек.

Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров.