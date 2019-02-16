Судан оказался полностью обесточенным

Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана проинформировало о полном отключении страны от электричества. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Как отмечается, в настоящее время инженеры и техники национального центра управления начали перезапуск станций для того, что постепенно восстановить снабжение электросетей.

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Согласно имеющейся информации, с начала 2018 года это отключение электроэнергии стало в стране четвертым.

Ранее сообщалось, что Салехард остался без электричества из-за аварии.