«Ивантеевский стрелок» получил семь лет колонии

Школьника, устроившего стрельбу в Ивантеевке, проговорили к 7 годам и 3 месяца колонии, передает ТАСС.

«Признать виновным и приговорить к 7 годам и трем месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — огласил решение судья.

Ранее прокурор попросил приговорить его к 9,5 годам колонии.

5 сентября 2017 года 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием. В классе он выстрелил в сторону учительницы, а затем ударил ее. Трое подростков после произошедшего выпрыгнули из окна, они были госпитализированы.