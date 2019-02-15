ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ

В Астраханской области ФСБ задержала женщину, которая является одним из организаторов законспирированной ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), передает ТАСС.

По данным ведомства, сбор денег происходил в закрытых чатах в телеграме.

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«На территории Астраханской области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которая в городах Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа осуществляла сбор средств для финансирования террористической деятельности», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что она планировала выехать в Сирию для совершения теракта.

Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК («Финансирование терроризма»).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.