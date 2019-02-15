Спасенный из-под завалов в Магнитогорске ребенок вернулся домой
Ваня Фокин, которого спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, вернулся домой. Об этом рассказал РИА «Новости» отец мальчика Евгений Фокин.
По его словам, перелет из Москвы Ваня перенес нормально.
«Сегодня Ваня вернулся домой. Я встречал их в аэропорту Магнитогорска рано утром», — отметил Фокин.
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Ранее сообщалось, что отец спасенного в Магнитогорске младенца рассказал о его состоянии.
Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. В результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажки. Жертвами инцидента стали 39 человек.