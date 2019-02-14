СК завел уголовное дело после взрыва газа в доме в Красноярске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после частичного обрушения дома в Красноярске, где погибла женщина. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СУСК России по региону Ольгу Шаманскую.

Отмечается, что дело возбудили по ч.1 ст.109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

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Виновным грозит лишение свободы или ограничение свободы, или исправительные работы, или принудительные работы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей обрушившегося из-за газа дома в Красноярске.

Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел 14 февраля. В результате инцидента обрушились три квартиры. На данный момент известно об одном погибшем.