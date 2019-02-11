В Приморье не могут взять на баланс дружившего с козлом тигра Амура

Власти Приморья пытаются найти возможность оставить тигра Амура в регионе, но не могут взять хищника на баланс, сообщает РИА «Новости».

Тигр Амур известен дружбой с козлом Тимуром. В январе появились сообщения, что Амура передадут в зоопарк Краснодарского края. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что тигр Амур должен остаться там, где живет сейчас, и передаст его

Приморью. Как заявил директор краевого департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов, администрация Приморского края на баланс тигров не принимает, полномочия его департамента — это охрана объектов животного мира. Однако кураторов программы попросили пересмотреть решение и оставить тигра в приморском сафари-парке.